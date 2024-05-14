В Татарстане из-за взрыва газа в многоквартирном доме пострадали два человека

Два человека госпитализированы в результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщил глава района Ильдус Зарипов в своем телеграм-канале.

"Сегодня в многоквартирном доме в селе Усады произошел хлопок газовоздушной смеси. В данный момент нахожусь на месте происшествия, работают сотрудники оперативных служб. Ситуация под контролем. Определяем место для временного размещения жильцов. Обеспечим граждан всем необходимым, они в безопасности", - говорится в сообщении.

В результате происшествия два человека доставлены в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), им оказывается вся необходимая помощь.