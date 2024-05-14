Мощный пожар подобрался к домам россиян

В Чите пожар от пала травы подобрался практически вплотную к жилым домам. Видео происшествия публикует Telegram-канал Babr Mash.

Уточняется, что речь идет о постройках на границе Амурского и Преображенского микрорайонов. Пламя от сжигания травы охватило 150 гектаров. На кадрах видно, как огонь движется в сторону жилья. На место прибыли пожарные, однако тушение осложняет мощный ветер.

Ранее в России призвали тратить больше денег на борьбу с лесными пожарами на фоне изменения климата. Специалисты подчеркнули, что большинство возгораний, особенно весной, происходит по вине человека. А в условиях глобального потепления пожары с каждым годом будут все сложнее, поэтому «лучше бы ресурсы наращивать на опережение».