Губернатор высказался о судьбе частично обрушившегося дома в Белгороде

Частично обрушенный после атаки ВСУ дом в Белгороде будет восстановлен
Дом в Белгороде, частично обрушившийся в результате атаки ВСУ, будет восстановлен. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, окончательное решение будет принято после полного разбора строения и обследования фундамента.
«Надеюсь, что это позволит нам максимально быстро приступить к строительству дома», - указал Гладков.
Глава региона добавил, что дом будет восстановлен «по тому же проекту, по которому был построен».
В Пентагоне отказались обсуждать удар ВСУ по жилому дому в Белгороде
Ранее в МЧС заявили, что в Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома нашли ещё одну погибшую. Таким образом число жертв увеличилось до 16 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».