Стал известен возможный срок для главного кадровика Минобороны России

Арестованный руководитель кадров в Минобороны Юрий Кузнецов может получить до 15 лет колонии. Ura.Ru

Кузнецов проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, с 2021 по 2023 год мужчина получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Lenta.ru

Согласно данным на сайте Минобороны РФ, Кузнецов занимает пост начальника главного управления кадров с мая 2023 года. До этого на протяжении 13 лет он был начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, который занимается вопросами службы защиты гостайны. Российская газета