Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 16

Пресс-служба МЧС России сообщила об обнаружении еще одной погибшей на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде.

Так, число жертв возросло до 16 человек. Белгород подвергся массированной атаке 12 мая. В результате обстрела в доме на улице Щорса обрушился подъезд с первого по десятый этаж.

17 человек удалось спасти из-под завалов. Как сообщали в Минобороны РФ, при обстреле Вооруженные силы Украины использовали комплексы «Точка-У», «Ольха» и RM-70 Vampire.

Пострадавшим при обрушении дома белгородцам выплатят компенсации

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что сотрудники ведомства сделают все, чтобы виновные в атаке на Белгород 12 мая понесли наказание. Глава Росгвардии от имени всего личного состава ведомства выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также сочувствие и поддержку всем пострадавшим.