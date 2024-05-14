Арестован обвиняемый в растлении пяти детей возле школы на юге Москвы

Арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних на юге Москвы. Об этом во вторник, 14 мая, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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— Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 5 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия», — сообщила собеседница «ВМ».

По материалам дела, фигурант находился неподалеку от школы в Загорьевском проезде. Мужчина совершил развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении пяти несовершеннолетних.

Личность обвиняемого была оперативно установлена благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска. Мужчина задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение.

Другой случай произошел 6 мая. Суд арестовал 18-летнего молодого человека, подозреваемого в попытке изнасилования 16-летней девушки в районе Нагатинский Затон.