Дело по факту возбуждения ненависти и унижения достоинства завели в столице

В столице завели уголовное дело по факту возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Об этом во вторник, 14 мая, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По словам собеседницы «ВМ», мужчина транслировал в Сети свои негативные и оскорбительные комментарии по отношению к участникам спецоперации. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

На текущий момент правоохранители уже провели обыск в месте проживания фигуранта дела. Также полицейские задержали подозреваемого. С ним проводятся следственные действия.

В феврале Следственный комитет России расследовал уголовное дело после инцидента в подмосковных Люберцах, где владелица кафе не пустила участников спецоперации в заведение и разместила в социальных сетях экстремистский пост. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».