Источник: футболисты «Енисея» напали на семью в Красноярске

Футболисты «Енисея» стали участниками стычки с отдыхающей семьёй в Советском районе города Красноярска. Об этом сообщает телеграм-канал «112 Красноярск». По данным источника, речь идёт, в частности, об игроках красноярской команды Владимире Хозине, Вячеславе Бардыбахине и Андрее Окладникове.

«Всё произошло 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зеленка». Футболисты отдыхали в беседках, нарушая правила поведения, очень громко слушали музыку, вели себя толпой ужасно в присутствии своих же детей. Мы действовали через администраторов базы отдыха, которые вызывали Росгвардию. Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист «Енисея» Владимир Хозин со словами: «ну че, крысеныши», начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести. Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет и бошки у всех полетят. Сотоварищи с команды на следующий день, 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью дать на руки 250 тысяч рублей и замять конфликт», — приводит телеграм-канал «112 Красноярск» участницу стычки.

Пострадавшая также отметила, что подала пять заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении напавших.