В Санкт-Петербурге на ходу задымился еще один пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Лазурный автобус превратился в печку и прямо сейчас дымит на Парашютной улице — информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется», — говорится в сообщении.

Позже представители компании «Третий парк» уточнили, что на видео — пар. Он появился в задней части автобуса из-за неисправной системы охлаждения. Пострадавших нет. Вернется ли сегодня автобус на линию, неизвестно.

До этого в Санкт-Петербурге задымился другой автобус с пассажирами. Это произошло рядом с площадью Конституции. По словам очевидцев, пассажиры оперативно покинули салон.

За последнее время в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

До этого Группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.