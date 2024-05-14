В Зеленограде задержали стримера, который угрожал участникам СВО
Правоохранительные органы из УВД по Зеленоградскому административному округу столицы и сотрудники ФСБ задержали мужчину, который во время трансляции оскорблял участников спецоперации и угрожал им расправой. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве.
На противоправные высказывания гражданина обратила внимания глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и обратилась в МВД.
Полицейские задержали 36-летнего уроженца Таганрога в Зеленограде и доставили в участок для дальнейшего разбирательства. В его квартире провели обыск и изъяли компьютерную технику и средства мобильной связи.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ранее жителя Башкирии задержали за призывы к терактам, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».