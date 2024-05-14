Москвич чуть не сгорел в китайском кроссовере GAC, который вспыхнул перед заправкой на трассе М-12. Как сообщает Telegram-канал Shot, у машины загорелась передняя левая дверь, заело водительский ремень и отказали тормоза.

Мужчина вместе с женой ехал от родственников из Оренбурга в Москву. Супруги решили заехать на заправку и на повороте из-под капота повалил дым, после чего сразу же загорелась водительская дверь. Сперва автомобилист не мог остановить машину из-за сломавшихся тормозов, а потом у него заело ремень безопасности. В результате он получил тяжелые ожоги лица, рук и ног. Пассажирке удалось выпрыгнуть из машины на ходу.

Тушить кроссовер помогали сотрудники заправки. У него полностью выгорело дно и двигатель. Причина возгорания пока неизвестна. Перед поездкой машина прошла техобслуживание в Оренбурге. Кроме того, автомобилю нет и года — пострадавший приобрел его в декабре прошлого года за 2,6 млн рублей, а сел за руль лишь в феврале.

Китайские кроссоверы начали самоуничтожаться на морозе

Автомобилист сейчас находится в одной из больниц Москвы с ожогами. Он обратился к дилеру и производителю GAC, которые пообещали провести экспертизу.