Россиянин избил ветерана СВО на костылях из-за музыки

В Краснодаре местный житель избил мужчину на костылях. Пострадавшим оказался участник специальной военной операции (СВО), сообщает сетевое издание «Краснодар Онлайн».

Очевидцы утверждают, что поводом к конфликту стала громкая музыка, которую слушал участник спецоперации в автомобиле. Напавший на него мужчина оказался соседом бойца.

На следующий день горожанина задержали. В отделении полиции он напал на сотрудника, нанеся ему два удара. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела.

В Екатеринбурге ветерана СВО избили толпой из-за жены друга

Ранее еще одного участника СВО избили в Екатеринбурге. Военнослужащий заступился за друга, на которого напала группа молодых людей. Расследование происшествия взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.