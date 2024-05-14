В Индии возросло число погибших при падении рекламного щита

Число погибших после падения металлического рекламного щита во время пыльной бури в Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 14, ранены 74 человека.

Об этом сообщил журналистам помощник коменданта национальной службы реагирования на стихийные бедствия Нихил Мудхолкар.

"Всего удалось спасти 88 человек, из них врачи констатировали смерть 14 и выписали 31", - сказал он.

Местные власти заявили, что 30-метровый билборд был установлен без лицензии и с превышением допустимых размеров. На месте ЧП продолжается спасательная операция.

Огромный рекламный щит был размещен в оживленном районе мегаполиса напротив автозаправочной станции. Когда внезапно началась буря, конструкцию расшатало, после чего она рухнула на заправку, где находились люди и машины.

Сильный дождь с молниями и порывами ветра до 14 м/с обрушился в понедельник на Мумбаи. Из-за непогоды были отложены несколько авиарейсов, прервано движение поездов, в том числе наземного метро.