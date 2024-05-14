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В Индии число погибших при падении рекламного щита возросло до 14

Число погибших после падения металлического рекламного щита во время пыльной бури в Мумбаи (штат Махараштра) возросло до 14, ранены 74 человека.

В Индии возросло число погибших при падении рекламного щита
© globallookpress.com

Об этом сообщил журналистам помощник коменданта национальной службы реагирования на стихийные бедствия Нихил Мудхолкар.

"Всего удалось спасти 88 человек, из них врачи констатировали смерть 14 и выписали 31", - сказал он.

Местные власти заявили, что 30-метровый билборд был установлен без лицензии и с превышением допустимых размеров. На месте ЧП продолжается спасательная операция.

Огромный рекламный щит был размещен в оживленном районе мегаполиса напротив автозаправочной станции. Когда внезапно началась буря, конструкцию расшатало, после чего она рухнула на заправку, где находились люди и машины.

Сильный дождь с молниями и порывами ветра до 14 м/с обрушился в понедельник на Мумбаи. Из-за непогоды были отложены несколько авиарейсов, прервано движение поездов, в том числе наземного метро.

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