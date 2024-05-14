Мужа экс-сотрудницы центра экспертизы Минюста обвинили в содействии терроризму

Муж бывшей сотрудницы центра региональной экспертизы Минюста в Ставрополе Денис Мамедов заочно обвиняется в содействии террористической деятельности. Об этом говорится в тексте решения Басманного суда о его заочном аресте, с которым ознакомился ТАСС.

"21 марта 2024 года вынесено постановление о привлечении Мамедова Дениса Андреевича в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность)", - указано в документе.

В нем также отмечается, что суд заочно арестовал мужчину на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Согласно материалам уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, Мамедов - муж бывшей сотрудницы Северо-Кавказского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ в Ставрополе Марии Мамедовой. В октябре 2022 года они покинули Россию.

После отъезда супруги активно публиковали в своих социальных сетях пацифистские материалы, а также направили многочисленные жалобы в Генеральную прокуратуру РФ и другие российские ведомства с требованием прекратить специальную военную операцию на Украине. В ответ на эти жалобы чиновники предостерегли Мамедовых, что их проверят сотрудники правоохранительных органов на наличие признаков состава преступления о дискредитации армии РФ, а также могут привлечь к уголовной ответственности. Дело в их отношении было возбуждено прошлым летом.

В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Мамедова к 8,5 года лишения свободы заочно. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды). Заочное рассмотрение дела его жены по аналогичной статье все еще продолжается.