Задержан главный кадровик Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме был проведен обыск. Иные подробности уголовного дела не сообщаются.

Стало известно о возможных следственных действиях в Минобороны РФ

С 2010 по 2023 годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны. Как сказано на сайте оборонного ведомства, Кузнецов назначен на должность начальника Главного управления кадров МО РФ в мае 2023 года.