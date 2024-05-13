Осужденный Бишимбаев отправится в колонию максимальной безопасности

Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой. Также осужден его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, который проходил по делу в качестве соучастника. Именно он удалил записи с видеокамер в ресторане, где произошла трагедия.

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И если у первого вопросов к суду не осталось, то второй повел себя иначе и возмутился тем, что ему дали 4 года лишения свободы. Полностью вину не признал ни Бишимбаев, ни Байжанов. Однако приговор вынесен, а заседание закрыто.

Родственники Салтанат Нукеновой с трудом сдерживали эмоции, выходя из зала суда. Они полгода боролись за справедливость и надеялись на пожизненное заключение.

«На этом сроке мы остановимся. Его достаточно. Через 24 году ему будет 68 лет. Это практически пожизненное. С учетом того, как содержат заключенных, не факт, что он даже до этого возраста доживет», - прокомментировал решение суда брат убитой девушки Айтбек Амангельды.

Больше полугода в Казахстане и за его пределами следили за «Делом Салтанат». Так его прозвали в народе. Процесс, за которым, без преувеличения, следили миллионы людей, начался 11 марта. Впервые в судебной истории страны его транслировали в прямом эфире на протяжении месяца, обнажая каждый раз все более мрачные подробности.

Кадры жесткого избиения Салтанат шокировали людей. Но больше всего потрясли детали дела: как Бишимбаев отрицал свою причастность, как вместо того, чтобы вызвать «скорую», звонил ясновидящей, как удары называл всего лишь пощечинами и обвинял девушку в алкогольном опьянении.

На одном из заседаний показали видео с последними минутами жизни Салтанат. Даже судья с трудом сдерживала эмоции во время просмотра. При этом Бишибмаев лишь оправдывался, утверждая, что эти кадры не с места трагедии.

Разгневанные жители Казахстана опасались, что Бишимбаев, который уже был ранее судим, но вместо того, чтобы 10 лет сидеть за решеткой, вышел по УДО, сможет избежать наказания и на этот раз.

«Дело Салтанат» для жителей Казахстана стало своего рода «Делом справедливости». Людям удалось добиться изменений в законе о семейно-бытовом насилии. 15 апреля его подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Перевели семейное насилие в виде побоев и причинения легкого вреда здоровью из административного кодекса в уголовный. Теперь это стало преступлением», - отметил адвокат Виталий Воронов.

Наказание Бишимбаев будет отбывать в колонии максимальной безопасности (аналог российской колонии строгого режима). У него есть возможность обжаловать приговор, но решение суда, вероятнее всего, останется прежним.