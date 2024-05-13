В Архангельске горит ремонтируемый теплоход "М. В. Ломоносов"

Теплоход "М. В. Ломоносов" загорелся в сухом доке в Архангельске, судно находится там на ремонте, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

Судно находится на ремонте в сухом доке, на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы. Пожару присвоен второй ранг сложности.

"В настоящее время горение верхней палубы на 936 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В Агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона уточнили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение второй палубы судна.

"Людей на теплоходе нет, пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что для ликвидации пожара задействовано в общей сложности от всех оперативных служб 37 человек и 10 единиц техники.