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МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего ВМС Украины Воронченко

МВД России объявило в розыск экс-командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу ведомства.

МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего ВМС Украины
© РИА Новости

Журналисты пояснили, что статья, по которой разыскивается офицер, не разглашается.

«Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК», — отмечается в базе данных МВД.

Напомним, что 11 июня 2020 года Владимир Зеленский освободил Игоря Воронченко с должности командующего ВМС Украины и назначил на пост Алексея Неижпапу.

27 апреля 2023 года Россия объявила в Неижпапу в розыск по уголовному делу о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, в розыск объявили бывших министров обороны Украины Валерия Гелетея и Степана Полторака, экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

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