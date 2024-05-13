МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего ВМС Украины

МВД России объявило в розыск экс-командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на базу ведомства.

Журналисты пояснили, что статья, по которой разыскивается офицер, не разглашается.

«Игорь Александрович Воронченко, 22.8.1964. Разыскивается по статье УК», — отмечается в базе данных МВД.

Напомним, что 11 июня 2020 года Владимир Зеленский освободил Игоря Воронченко с должности командующего ВМС Украины и назначил на пост Алексея Неижпапу.

27 апреля 2023 года Россия объявила в Неижпапу в розыск по уголовному делу о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Кроме того, в розыск объявили бывших министров обороны Украины Валерия Гелетея и Степана Полторака, экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.