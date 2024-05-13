В реке в Анталье нашли тело россиянина

Полицейские в понедельник, 13 мая, обнаружили в реке Дим в Анталье тело гражданина России 1987 года, рассказали в генеральном консульстве России в Турции. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Сотрудники правоохранительных органов, отметили в консульстве, в настоящее время проводят оперативно-следственные мероприятия, ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы.

Дипломаты пояснили, что готовы оказать родственникам погибшего содействие, в частности, в оформлении необходимых документов.

Россиянин вместе со знакомым употреблял спиртные напитки на склоне на высоте примерно 50 метров над плотиной Дим, сообщает NTV.

По данным портала, внезапно он принял решение прыгнуть в воду. В связи с тем, что мужчина не выплыл, его знакомый вызвал спасателей. Водолазы нашли тело россиянина только через семь часов.

Затем труп доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия.