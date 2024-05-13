Начальник автоколонны компании-перевозчика, автобус которой в пятницу упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Петербурге, частично признал вину по делу об оказании небезопасных услуг, приведшем к гибели семи пассажиров. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 13 мая зарегистрировал ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу.

"Обвинение Джахангиру Халилову по ч. 3 ст. 238 УК РФ предъявили вчера. Вину фигурант признал частично", - говорится в сообщении.

О задержании начальника автоколонны ООО "Такси" ТАСС сообщал 11 мая. Следствие установило, что на обвиняемого по должностной инструкции возлагалась обязанность контролировать соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режим труда и отдыха водителей компании. По данным СК, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

Расследование уголовного дела поставили на контроль в прокуратуре Санкт-Петербурга.

СК РФ: против водителя утонувшего автобуса возбуждено еще одно дело

Автобус, следовавший по маршруту №262, упал в реку Мойку в историческом центре города днем 10 мая. По данным ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, в результате ДТП погибли семь человек. По информации властей, водитель автобуса не справился с управлением, после аварии он был задержан. В воскресенье суд отправил мужчину в СИЗО до 9 июля по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Свою вину он признал, раскаялся и выразил соболезнования родственникам погибших.