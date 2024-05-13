Шесть российских туристов оказались в реке из-за перевернувшегося рафта

В республике Алтай на Катуни перевернулся рафт с туристами, в ледяной воде оказались шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

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Инцидент произошел 12 мая на пороге Манжерокский.

«Пять пострадавших выбрались на берег самостоятельно за короткое время. Шестой же смог выбраться только в районе памятника В. Я. Шишкову», — рассказали в ведомстве.

Рядом с местом ЧП оказался начальник отдела безопасности людей на водных объектах республиканского ГУ МЧС РФ Денис Афанасьев: спасатель помог обессилевшему туристу выбраться из воды и оказал ему первую помощь.

«Тот молодой человек, которого последним вытащили из воды, хорошо успел натерпеться. Ведь вода ледяная. Хорошо, что в машине были сменные вещи», — рассказал Афанасьев, добавив, что не только дал пострадавшему сменную одежду, но и довез его до базы.

Никому из туристов медицинская помощь не понадобилась.

Ранее СК начал проверку инцидента с затоплением лодки при эвакуации людей в Самарской области.