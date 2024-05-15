В Подмосковье мужчина избил свою сожительницу, когда та находилась на рабочем месте в магазине. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Егорьевске. В темное время суток сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из круглосуточных магазинов.

Кассир магазина объяснила прибывшим на место стражам порядка, что в зале находится ее сожитель, который напал на нее и избил кулаками. Оказалось, что 26-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения специально пришел в торговую точку, чтобы выяснить личные отношения с избранницей.