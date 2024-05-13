Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев признан судом виновным в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой и приговорен к 24 годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на трансляцию из зала суда пишет ТАСС.

44-летний Бишимбаева обвиняют в убийстве 31-летней супруги в одном из ресторанов Астаны. По версии следствия, между парой произошел конфликт, в ходе которого Бишимбаев до смерти избил женщину.

В ходе своего выступления с последним словом в суде Бишимбаев частично признал вину, однако подчеркнул, что убил жену непредумышленно. Кроме того, он попросил для себя «честного и беспристрастного суда».

Суд и присяжные признали Куандыка Бишимбаева виновным по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Истязание». Отягчающим обстоятельством было признано алкогольное обвинение, а смягчающим – наличие несовершеннолетних детей.

«Окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы», - заявила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева.

Также на четыре года за укрывательство преступления был осужден еще один фигурант дела родственник экс-министра Бахытжан Байжанов, директор «Гастроцентра», где умерла Салтанат Нукенова.

В ходе судебного заседания Бишимбаев попытался оправдать убийство жены, заявив, что «был начеку» и пытался «не навредить», избивая Нукенову. Перед вынесением приговора отец убитой отметил, что будет считать несправедливым любой другой приговор кроме пожизненного заключения, пишет РЕН ТВ.