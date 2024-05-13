Экс-министра экономики Казахстана Бишимбаева приговорили к 24 годам по делу об убийстве жены
Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев признан судом виновным в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой и приговорен к 24 годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на трансляцию из зала суда пишет ТАСС.
44-летний Бишимбаева обвиняют в убийстве 31-летней супруги в одном из ресторанов Астаны. По версии следствия, между парой произошел конфликт, в ходе которого Бишимбаев до смерти избил женщину.
В ходе своего выступления с последним словом в суде Бишимбаев частично признал вину, однако подчеркнул, что убил жену непредумышленно. Кроме того, он попросил для себя «честного и беспристрастного суда».
Суд и присяжные признали Куандыка Бишимбаева виновным по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Истязание». Отягчающим обстоятельством было признано алкогольное обвинение, а смягчающим – наличие несовершеннолетних детей.
«Окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы», - заявила судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева.
Также на четыре года за укрывательство преступления был осужден еще один фигурант дела родственник экс-министра Бахытжан Байжанов, директор «Гастроцентра», где умерла Салтанат Нукенова.
В ходе судебного заседания Бишимбаев попытался оправдать убийство жены, заявив, что «был начеку» и пытался «не навредить», избивая Нукенову. Перед вынесением приговора отец убитой отметил, что будет считать несправедливым любой другой приговор кроме пожизненного заключения, пишет РЕН ТВ.
«Мало того, что он честь семьи задел, мы с супругой все новые и новые зверства узнаем, которые он делал. Садизм, который он проявлял в отношении нашей дочери», - заявил Амангельды Нукенов, назвав экс-министра «нелюдем».