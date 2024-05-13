Подростки сбросили «трактор» на машину в Кирове

Подростки, пытаясь снять вирусный ролик для соцсетей, уронили игрушечный трактор на припаркованную возле дома машину, повредив автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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По данным издания, ролик снимали «12-летний школьник с товарищем». Подростки сбросили игрушку весом в килограмм с 25 этажа.

«Трактор приземлился на припаркованную у подъезда Kia, разбив заднее стекло и повредив крышу», - отмечает канал.

На видео, приведенном SHOT, ребенок, высунувшись из окна, кидает вниз ярко окрашенную детскую игрушку и смеется. Видеозапись была выложена авторами в соцсетях, что позволило владельцу вычислить тех, кто разбил его машину. В итоге он выставил родителям «шутников» счет в 30 тысяч рублей.

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Ранее в интернете появилось видео, на котором подростки еду в лимузине, танцуют и поют. При этом один из участников вечеринки снял с себя одежду. На других кадрах компания находится в помещении и некоторые из гостей полураздеты. В итоге на родителей подростков, устроивших «голую» вечеринку с друзьями в Уфе, составили административные протоколы, они заплатили штраф.