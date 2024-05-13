Школьница из Подмосковья пожаловалась на головную боль и умерла

В Подмосковье загадочно умерла 12-летняя школьница. Перед трагедией девочка почувствовала сильную головную боль. Об этом стало известно в понедельник, 13 мая.

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По данным СМИ, три сестры вернувшись в воскресенье, 12 мая, домой сели ужинать. Мать приготовила рассольник. Сразу после ужина 12-летняя девочка, почувствовала сильную головную боль, но ничего не сказала родным. Через некоторое время девочка попросила у мамы денег, чтобы сходить с сестрой в магазин за чипсами. В магазине головная боль усилилась. Вернувшись домой, девочка рассказала обо всем маме и попросила обезболивающее. После того как ребенок принят лекарство его вырвало и мать позвонила врачам. К моменту как приехали медики, девочка потеряла сознание.

Врачи пытались реанимировать ребенка, но не успели. По предварительным данным, причиной смерти стал разрыв аневризмы сосуда головного мозга. Точную причину смерти эксперты смогут установить только после судебно-медицинского вскрытия, пишет «МК».

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