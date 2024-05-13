Драка пассажиров самолета из-за места в салоне попала на видео

Двое пассажиров авиакомпании EVA Airways устроили драку из-за места в салоне самолета. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter).

В подписи к ролику уточняется, что нештатная ситуация произошла 7 мая на рейсе из Тайваня в Сан-Франциско. На размещенных в сети кадрах стюардессы пытаются разнять двух мужчин, которые набрасываются друг на друга с кулаками на глазах испуганных попутчиков. В итоге бортпроводникам удается успокоить агрессивных пассажиров с помощью других путешественников.

Как пишет New York Post, после ссоры мужчины продолжали показывать друг на друга пальцем и кричать, но до конца полета их держали отдельно.

Ранее агрессивный пассажир самолета Etihad Airways устроил драку в аэропорту из-за перевеса багажа и попал на видео. Он набросился на сотрудников воздушной гавани и ударил одного из них головой.