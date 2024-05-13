Иностранец пытался вывезти из России 13 православных икон

Они были обнаружены в багаже гражданина Сирии в аэропорту Шереметьево. Мужчина сообщил, что перевозил их по просьбе друга, и о необходимости декларирования не знал.

Искусствоведческая экспертиза установила, что изображения святых написаны в конце прошлого – начале этого века в технике темперной живописи, некоторые украшены чеканкой. Их общая стоимость превышает 120 тысяч рублей, отметили ТАСС в Федеральной таможенной службе.

Иконы, среди которых образы Иисуса Христа, Богоматери, святых князя Игоря и княгини Ольги, будут размещены в Александро-Невском храме.