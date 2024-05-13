Названы суммы компенсаций пострадавшим при обрушении дома в Белгороде

Жильцам подъезда десятиэтажного дома в Белгороде, обрушившегося в результате атаки ВСУ, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании. NSN.FM

По его словам, предусмотрено по 10 тысяч рублей на человека на первоочередные нужды, по 50 тысяч — тем, у кого в результате взрыва частично утрачено имущество. Говорит Москва

На совещании отметили, что в многоэтажке зарегистрированы 1073 жителя, в том числе 144 ребенка. Дети в числе первых отправятся на отдых в "Артек". Российская газета