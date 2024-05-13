Актер упал и умер на сцене во время спектакля

Индийский актер кино, театра и сериалов Сатиш Джоши потерял сознание, упал и умер на сцене во время своего спектакля.

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Про трагический инцидент сообщают сегодня все ведущие СМИ страны.

Джоши скончался вчера около 11 часов утра, уточнил его друг и коллега. В публикациях отмечено, что ничего не предвещало страшной развязки и артист блистал в своем спектакле.

В некрологах подчеркивается, что Джоши был "универсальным актером" и серьезной звездой сегмента киноиндустрии страны на языке маратхи (его центр, как и Болливуд, расположен в Мумбаи) - старейшей в Индии. Первый в стране фильм, тогда еще немой, был снят группой артистов, целиком состоящей из представителей народа маратхи.