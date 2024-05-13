Два человека пострадали при взрыве в частном доме в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, взрыв произошел около 10:00 в доме в поселке Лиховский Каменска-Шахтинского.

«В результате взрыва разрушено частное домовладение. По предварительным данным, погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в горбольницу», - заявил Василий Голубев.

Глава региона отметил, что на месте проводятся следственные действия, не уточнив причины произошедшего.

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Ранее в Новочеркасске Ростовской области прозвучали два сильных взрыва. По словам горожан, их было слышно сразу в нескольких микрорайонах Ростова-на-Дону: Александровке, Северном, Военведе. Кроме того, грохот был слышен в Батайске и Аксае.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что силы ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.