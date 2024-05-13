Прекращено уголовное преследование бывшего вице-премьера России

Басманный суд Москвы прекратил уголовное преследование бывшего вице-премьера России 79-летнего Якова Уринсона, которого подозревали в растрате денежных средств корпорации «Роснано». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято в связи с истечением срока давности. Вместе с тем, суд отклонил жалобу адвоката Уринсона на следственные органы, которые отказывались закрывать его дело.

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На протяжении десяти лет, пока шло расследование, бывший топ-менеджер «Роснано» был в статусе подозреваемого под подпиской о невыезде, из-за чего он не мог получить загранпаспорт и уехать из страны.