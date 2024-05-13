Пашу Техника избили и ограбили неизвестные

Экс-супруга рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила, что музыканта избили и ограбили неизвестные. Она рассказала об инциденте в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Прилетает новость. Пашу где-то нашли на районе, с подбитым лицом, украдена куртка (снята с него), редкая модель стоимостью 500 тысяч рублей, и телефон украден», — написала она. Газета.Ru

По ее словам, рэпера привели домой парень с девушкой. Спутники исполнителя заявили, что не знают, где остались вещи техника. Где произошло нападение не уточняется. News.ru