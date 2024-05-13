МВД объявило в розыск правнучку Чкалова

МВД РФ объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

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Богданову разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. В самой базе не указывается, какая именно статья послужила основанием.

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В январе правнучка летчика в ходе интернет-дебатов заявила, что по российской столице необходимо нанести удар ядерным оружием. Кроме того, она выразила готовность его проспонсировать. В качестве примера Богданова привела ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки — по мнению девушки, они послужили «прекрасным завершением конфликта». Она отметила, что ее не волнуют люди, которые пострадают от взрыва, в том числе ее мать и бабушка.

Правнучка Чкалова посчитала нужным нанести ядерный удар по России

В начале апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что против девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Семья Чкаловых отреклась от Богдановой после ее слов об ядерном ударе.