В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Сирену ракетной опасности включили в Белгороде и Белгородском районе.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
После объявления ракетной опасности в Белгороде слышны множественные звуки взрывов, рассказал корреспондент ТАСС.