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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Сирену ракетной опасности включили в Белгороде и Белгородском районе.

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.

После объявления ракетной опасности в Белгороде слышны множественные звуки взрывов, рассказал корреспондент ТАСС.

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Вячеслав Гладков
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