Медведь растерзал жителя Биробиджана в лесу ЕАО

В Еврейской автономной области начата проверка после нападения медведя на жителя Биробиджана, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Инцидент произошел 11 мая в лесном массиве неподалеку от поселка Кирга. Мужчина погиб, его тело обнаружено на месте происшествия со следами воздействия животного.

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Следственным отделом по городу Биробиджан СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка по факту нападения медведя на жителя города Биробиджана, — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков в Республике Коми. Инцидент произошел в 60 километрах от поселка Троицко-Печорское. Зверь вышел к четырем вахтовикам, когда они валили лес. Двое рабочих успели сбежать. На других зверь накинулся, начав их рвать, пока его не спугнули. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в Приморском крае застрелили медведя, который проник на территорию школы в селе Агзу. Хищник пробрался к учебному заведению прямо во время уроков. Зверь представлял опасность для детей и находящихся по близости жителей, поэтому служба охотнадзора выдала разрешение на его отстрел.

Также сообщалось, что жительница Башкирии сумкой и пакетом отбилась от разъяренного медведя, который пытался на нее напасть. После инцидента пострадавшая была доставлена в больницу.