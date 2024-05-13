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В российском городе найдены пакеты с частями женского тела

В Петербурге найдены пакеты с частями женского тела. Об этом сообщает «Фонтанка».

В российском городе найдены пакеты с частями женского тела
© Lenta.ru

Мусорные пакеты на пустыре рядом с Московским шоссе в Шушарах случайно обнаружил прохожий. Он вызвал полицию.

После осмотра следственно-оперативная группа нашла в разных пакетах обнаженное тело, голову и конечности. На вид жертве 35-40 лет. Останки направлены в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

24 апреля сообщалось, что в Крыму найдена сумка с расчлененным телом 23-летней девушки. Преступление совершили двое сотрудников местного торгового центра — 26 и 29 лет. Они задержаны. Один из фигурантов уже признался с содеянном.

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