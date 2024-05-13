Автомобиль депутата Астраханской областной думы от «Единой России» Дениса Харитонова подорвали в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, сам депутат находился в машине, но не пострадал.

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По предварительным данным, подрыв автомобиля произошел 12 мая. По словам Харитонова в момент взрыва он ехал на своей машине к родным раненного боевого товарища, чтобы отвезти им его вещи.