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Неизвестные подорвали машину российского депутата в зоне СВО

Автомобиль депутата Астраханской областной думы от «Единой России» Дениса Харитонова подорвали в зоне СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, сам депутат находился в машине, но не пострадал.

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По предварительным данным, подрыв автомобиля произошел 12 мая. По словам Харитонова в момент взрыва он ехал на своей машине к родным раненного боевого товарища, чтобы отвезти им его вещи.

«Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища «Шмеля», которые вез его родным... Давно меня не взрывали в моей машине», — заключил Харитонов.
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