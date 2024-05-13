Крупный пожар охватил район у железнодорожной станции в Петербурге

Крупный пожар охватил Кировский район у железнодорожной станции на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как отметили очевидцы, чернеющее небо видно с Обводного канала и рядом с Балтийским вокзалом, Митрофаньевского шоссе, у станции «Электросила». Дым заметили на Петроградской стороне и в центре Северной столицы.

В главном управлении МЧС по Петербургу разъяснили, что источник дыма в Химическом переулке, 20. Там огонь перекинулся на паллеты на площади 500 квадратных метров. К тушению были привлечены четыре пожарных расчета.

В Уфе произошел крупный пожар в садовом товариществе

В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске в складском здании произошел крупный пожар. Уточнялось, что тогда пламя вспыхнуло в помещении, где хранится поликарбонат. Информации о пострадавших не было.