Пенсионер устроил стрельбу по подросткам в Приморском крае

В Приморском крае пенсионер открыл огонь по подросткам. Один из них пострадал.

Инцидент случился в Находке. Там в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома по улице Пограничной неизвестный выстрелил в группу подростков. По словам обратившейся горожанки, десятилетний мальчик получил ушиб руки.

– Полицейские установили, что стрельбу из пневматического пистолета произвел 62-летний местный житель, – сообщает полиция Приморья.

Мужчина пояснил, что хотел напугать подростков, которые громко кричали и не реагировали на замечания.

При этом пострадавший за медпомощью не обращался. Ему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

В связи со случившимся в отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Пневматическое оружие у него изъяли.