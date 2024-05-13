У парламента Грузии начались задержания на акции против закона об иноагентах

Задержания начались на акции против закона об иноагентах у парламента Грузии.

Как пишет Sputnik Грузия, полиция задержала как минимум одного участника после того, как на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили, неподалеку от служебного входа в здание законодательного органа, митингующие начали кидать бутылки в силовиков.

Водометы и пули: ситуация в Грузии обострилась из-за закона об иноагентах

Ранее сообщалось, что спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов.