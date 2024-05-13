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Задержания начались на акции против закона об иноагентах у парламента Грузии

Задержания начались на акции против закона об иноагентах у парламента Грузии.

У парламента Грузии начались задержания на акции против закона об иноагентах
© globallookpress.com

Как пишет Sputnik Грузия, полиция задержала как минимум одного участника после того, как на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили, неподалеку от служебного входа в здание законодательного органа, митингующие начали кидать бутылки в силовиков.

Водометы и пули: ситуация в Грузии обострилась из-за закона об иноагентах

Ранее сообщалось, что спецназ и специальная техника появились на территории вокруг парламента Грузии в Тбилиси для вытеснения демонстрантов.

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