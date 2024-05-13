В Новосибирске министр ЖКХ стал фигурантом второго уголовного дела

Дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) возбудили в отношении министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.

© Российская Газета

По данным следствия, министр в 2018 году, не имея полномочий, подписал с коммерческой организацией договор о предоставлении инвестиций из бюджета региона.

"Зная, что общество не победило в конкурсном отборе на присвоение статуса регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, предоставил обществу средства областного бюджета в размере 10 миллионов рублей", - сообщает прокуратура Новосибирской области.

Часть денежных средств компания впоследствии вернула. Ущерб бюджету региона составил 6,3 миллиона рублей.

Первое уголовное дело возбудили в марте этого года по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Министр, как считает следствие, в 2022 году принял необоснованное решение об отзыве ранее заявленного в банк требования о возврате 220 миллионов рублей в бюджет Новосибирской области. Их "Экология-Новосибирск" должна была предоставить по банковской гарантии, но этого не сделала. Сейчас Денис Архипов находится в СИЗО.