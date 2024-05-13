Над Липецкой областью подавили БПЛА

БПЛА подавлены в Становлянском округе Липецкой области, жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

"БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал он.

На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности в 03:49 мск. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в 03:51 мск на территории Становлянского округа.