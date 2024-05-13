Россиянин получил семь лет колонии за уклонение от службы в зоне СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о самовольном оставлении части и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Как сообщили журналистам в суде, мужчина совершил указанное преступление дважды.

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"За совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. В соответствии со ст. 48 УК РФ (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) военнослужащий лишен воинского звания", - рассказали в суде.

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В судебном заседании установлено, что мужчина не захотел уезжать в зону проведения специальной военной операции (СВО), поэтому 28 августа 2023 года без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть в Сахалинской области. Он проводил время по своему усмотрению в сахалинском селе Арги-Паги Тымовского района.

В ноябре 2023 года осужденный успел без уважительных причин самовольно оставить место службы - военный госпиталь. Причиной также послужило нежелание уезжать в зону СВО. После этого он проживал в Арги-Паги до задержания сотрудниками полиции 28 февраля 2024 года.