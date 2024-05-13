На Байкале произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в акватории озера Байкал. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Иркутской области.

"В 07:07 (02:07 мск) зарегистрировано сейсмособытие на акватории озера Байкал в 50 километрах от села Гремячинск, Ольхонский район. Интенсивность в эпицентре - 6,0", - говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность толчков в Улан-Удэ составляла 3-4 балла (от слабой до умеренной), в Иркутске - 3 балла.