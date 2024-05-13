В Белгороде прогремело несколько взрывов

В Белгороде во время ракетной опасности прозвучало несколько взрывов.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и части Белгородской области.

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Также тело 13-го погибшего достали из-под завалов в Белгороде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.