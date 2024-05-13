Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Сигнал ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщила мэрия Белгорода. Об этом пишет РИА Новости.

Власти призвали жителей по возможности оставаться дома, не подходить к окнам.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ и город Шебекино. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны РФ, здание повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

Количество жертв после обрушения дома в Белгороде вновь возросло

Американский политолог, бывший офицер армии США Скотт Беннет заявил, что удар ВСУ по Белгороду показывает характер террористов.