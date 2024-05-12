Белгород вновь подвергся массированному обстрелу ВСУ, есть жертвы

Белгород в очередной раз за 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), унесшему жизни трех горожан. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Погибли трое мирных жителей», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, среди них: 17-летняя девушка, мужчина и женщина. Все они скончались на месте от полученных ранений до приезда скорой помощи.

«По предварительным данным, пострадали 5 человек», — написал Гладков.

Помимо того, различные повреждения зафиксированы в 17 квартирах пяти жилых домов — в основном взрывной волной выбило стекла. В результате атаки нанесен урон линии электропередачи. Под аварийное отключение электричества попали многоквартирные дома на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина и Славянская. Сейчас энергетики подключили резервные схемы энергоснабжения.

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны России сообщала, что ВСУ попытались нанести удар по территории Белгородской области России с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 «Вампир» чехословацкого производства.