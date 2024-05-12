МЧС России сообщило о еще одном найденном погибшем под завалами в Белгороде, сообщили в пресс-службе министерства.

Всего на данный момент восемь человек извлечены из-под завалов в Белгороде, передает РИА «Новости».

При этом представитель экстренных служб ранее сообщил агентству, что спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего.

ООН отреагировала на обстрел Белгорода

Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.