В МЧС подтвердили гибель восьми человек под завалами в Белгороде
МЧС России сообщило о еще одном найденном погибшем под завалами в Белгороде, сообщили в пресс-службе министерства.
Всего на данный момент восемь человек извлечены из-под завалов в Белгороде, передает РИА «Новости».
При этом представитель экстренных служб ранее сообщил агентству, что спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде тело девятого погибшего.
ООН отреагировала на обстрел Белгорода
Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса частично обрушился подъезд жилого дома. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 20 пострадавших, в их числе двое детей.