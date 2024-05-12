Спасатели достали из-под завалов жилого дома в Белгороде еще одну женщину. Об этом в воскресенье, 12 мая, рассказал источник в экстренных службах.

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— Из-под завалов жилого дома в Белгороде достали живую женщину, — передает заявление собеседника РИА Новости.

Незадолго до этого сообщалось, что под завалами частично обрушившегося здания был найден еще один живой человек.

Вооруженные силы Украины 12 мая обстреляли Белгород и Белгородскую область. Один из снарядов прилетел в жилой дом на Харьковской горе, в результате чего полностью обрушился третий подъезд здания. Под завалами оказалось много людей, есть раненые. Что известно о случившемся к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

В пресс-службе МЧС России рассказали, что спасателям приходится прерывать поисково-спасательные работы в Белгороде и уходить в убежище из-за угроз новых ударов со стороны ВСУ. Так, поиски возобновились в 14:55 по московскому времени.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами сбитой ракеты Вооруженных сил Украины тактического ракетного комплекса «Точка-У».