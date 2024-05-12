Под завалами многоэтажки в Белгороде нашли живого человека

Спасатели обнаружили живого человека под обломками подъезда многоэтажки в Белгороде.

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"Под завалами найден человек, он подает признаки жизни. Ведется его деблокация", - пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Напомним, в результате ракетного обстрела Белгорода утром 12 мая полностью обрушился подъезд 10-этажного дома. На текущий момент известно о 19 пострадавших, сведений о погибших нет.

Спасатели занимаются разбором завалов и поиском людей, которые могли оказаться под обломками. Работы пришлось прерывать из-за объявленной в городе ракетной тревоги. Губернатор Вячеслав Гладков попросил горожан не приближаться к поврежденному дому.